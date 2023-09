Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou nesta quarta-feira (06) uma audiência pública para apresentar seus três novos programas de conservação, que devem iniciar suas atividades em 2024.

Durante o evento foram apresentadas as principais informações sobre as iniciativas, cujos editais devem publicados até o final do ano. Interessados puderam fazer sugestões e tirar suas dúvidas no auditório do DER/PR em Curitiba, e também acompanhar pela internet, com a audiência sendo transmitida ao vivo pelo YouTube .

Quem não pode acompanhar a audiência ainda tem oportunidade para encaminhar sua contribuição, até as 18h do dia 12/09/23 preenchendo formulário online neste link ou pelo e-mail dopcgm@der.pr.gov.br. Todas as participações serão respondidas ou analisadas pelos técnicos do DER/PR, podendo aperfeiçoar ainda mais as iniciativas sendo elaboradas.

“As nossas rodovias precisam de um olhar atento, é o nosso maior patrimônio. Temos 12 mil quilômetros de malha rodoviária, que devem ser mantidos da melhor forma possível. Temos mantido um diálogo com as empresas e observamos que a qualidade das nossas rodovias vem de forma gradativa melhorando, e isso é algo que os índices mostram”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Desde 2020 realizamos algumas contratações para uma investigação mais profunda na nossa infraestrutura, para que tivéssemos um novo olhar, com novas soluções, para que a gente possa ofertar rodovias mais confortáveis, e mais importante, que consigamos ser essa alavanca para a economia Paraná, já que somos extremamente dependentes do modal rodoviário”, explica o assessor do diretor-presidente do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

Confira detalhes dos novos programas:

Programa de Manutenção/Conservação do Pavimento – ProMAC

Programa destinado à conservação dos pavimentos das rodovias sob jurisdição do DER/PR, subdividido em 40 lotes, contemplando cerca de 10.000 km de rodovias. A conservação do pavimento envolve os serviços de tapa buraco, selagem de trinca, remendo superficial, remendo profundo, fresagem, recomposição, reperfilagem, microrrevestimento e camada de reforço.

Programa de Conservação da Faixa de Domínio – ProFaixa

Programa direcionado à execução de serviços de conservação dos elementos rodoviários da faixa de domínio, que consiste basicamente na limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização e controle da vegetação ao longo das rodovias. Este programa está distribuído ao longo do Estado, subdividido em 40 lotes, contemplando aproximadamente 11.000 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, que estão sob a responsabilidade do DER/PR.

Programa de Manutenção da Pista e da Faixa de Domínio (Novas Concessões) – ProIntegra

Este programa foi concebido para atender aos trechos de rodovias estaduais que constam no rol de rodovias que estão em processo de concessão, enquanto não são efetivados os contratos de concessão. Essas rodovias serão contempladas com os serviços de conservação da faixa de domínio e conservação do pavimento, subdividas em nove lotes, totalizando cerca de 1.560 km de extensão.

Outros conteúdos relevantes sobre o tema serão publicados no portal do DER/PR .