Estudos apontam que, até 2027, o número de idosos no Paraná vai superar a proporção de jovens com menos de 15 anos. Essa seria a primeira vez que isso acontece no estado.

As projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são feitas a partir do Censo 2022 e com base no Índice de Envelhecimento. Esse indicador reflete a relação entre a população classificada como idosa (60 anos ou mais) e a população jovem (menor de 15 anos). O resultado do índice acontece a partir da divisão do primeiro grupo pelo segundo, multiplicado por 100.

Atualmente, o Índice de Envelhecimento do Paraná está em 87,6. Contudo, projeções indicam que esse valor chegará em 100,1 em 2027. Quando o valor passa de 100, significa que há mais idosos do que jovens na população geral do Paraná.

Além disso, dados do IBGE apontam que as pessoas da terceira idade também viverão mais tempo no futuro. Enquanto a expectativa de vida para um paranaense nascido em 2000 é de 72,2 anos, a de um nascido em 2024 é de 76,8. Estima-se que pessoas nascidas em 2070 no Paraná terão a expectativa de vida de 83,9, indicando uma melhoria nas condições de vida no estado.