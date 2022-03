Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em fevereiro, a nova Ponte da Integração Brasil – Paraguai, em Foz do Iguaçu, região Oeste, atingiu a marca de 78% de conclusão. A obra é uma parceria entre Governo do Paraná, governo federal e Itaipu Binacional, sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). As equipes permanecem trabalhando na construção do tabuleiro da ponte, por onde irão circular veículos e pedestres.

A ponte terá 760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros – o maior da América Latina. Serão duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais. Até agora já foram investidos aproximadamente R$ 184 milhões na obra, recursos da Itaipu Binacional.

O andamento da Ponte da Integração é detalhado mensalmente em informativo digital, disponível no portal do DER/PR e também enviado por e-mail para quem se inscrever nesta página.

PERIMETRAL – Na nova rodovia de Foz do Iguaçu os trabalhos permanecem avançando na execução de três dos seis viadutos planejados, nas interseções com a Avenida General Meira, com a BR-469, e com a via de acesso à Ponte Tancredo Neves.

A obra prevê uma nova ligação rodoviária entre a BR-277 e a Ponte da Integração, concentrando o tráfego de longa distância entre os dois países. Além de 15 quilômetros de pista, serão executados outros três viadutos, na Avenida Felipe Wandscheer, Avenida República Argentina e no entroncamento com a BR-277.

No local da nova aduana Brasil – Argentina estão sendo executados serviços de compactação de aterro, e na aduana Brasil – Paraguai estão em andamento serviços de terraplenagem.

CATARATAS – Uma terceira obra, também resultado da parceria entre Governo do Paraná, Itaipu Binacional e governo federal será realizada em Foz do Iguaçu. O DER/PR publicou este mês o edital da duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas, um investimento de R$ 186,95 milhões para duplicar o trecho de 8,70 quilômetros, implantar vias marginais, passeios, ciclovias, quatro viadutos e uma ponte, passa-faunas, e iluminação pública.

A obra tem início logo após o trevo Carimã, onde está sendo executado um dos viadutos da nova perimetral, e segue até o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu. A BR-469 será duplicada em ambos os lados, com vias marginais de sentido único também nos dois lados da rodovia.

Serão executados viadutos no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, e nos quilômetros 2, 3 e 7. A nova ponte será executada sobre o Rio Tamanduá, próximo ao trevo. A BR-469 é a única via de acesso ao aeroporto internacional e às Cataratas do Iguaçu, além de concentrar a presença de empreendimentos de grande porte do setor de hotelaria e de eventos.