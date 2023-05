Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O projeto de recuperação da orla de Matinhos, no Litoral do Paraná, atingiu 76,5% de conclusão, segundo balanço mensal divulgado nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com o Consórcio Sambaqui, grupo de empresas responsável pelas obras, vencedor da licitação pública. O investimento do Governo do Estado é de R$ 314,9 milhões, com previsão de término para o segundo semestre de 2024.

“Estamos dentro do cronograma e, pelo ritmo, posso dizer que até meados do ano que vem a obra estará concluída. A temporada de verão de 2024 para 2025 já será com uma nova orla em Matinhos para moradores e turistas aproveitarem ainda mais a cidade”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

Segundo o relatório, 2.171 tetrápodes já foram instalados ao longo da orla, alcançando 100% na Praia Brava (340), Balneário Flórida (681), Balneário Riviera (681) e Matinhos Norte (469). As estruturas de concreto têm cerca de 3 metros de altura e 4,3 metros cúbicos de volume, pesando, cada uma, entre 10 e 12 toneladas. São peças essenciais para evitar possíveis danos às estruturas marítimas. “Vai ajudar na manutenção da areia para que daqui a uns 15, 20 anos não haja necessidade de se fazer uma nova engorda da praia”, disse o diretor-presidente.

A nova parcial revelou, ainda, que algumas das maiores estruturas que compõem o projeto estão quase finalizadas. Os guias-correntes da Avenida Paraná, por exemplo, alcançaram 85% de conclusão e os guias-correntes de Matinhos 63%. Tanto o headland do Balneário Riviera quanto o do Balneário Flórida atingiram 86%. Já o espigão da Praia Brava chegou a 90%.

A urbanização de Caiobá está em 45%; dos balneários em 40%; e os serviços de macrodrenagem em 55%. As intervenções de microdrenagem começaram neste mês e têm prazo de 14 meses para conclusão.

Etapas

A obra de revitalização da orla de Matinhos é realizada em duas etapas, num valor total de R$ 500 milhões. A fase inicial, com orçamento de R$ 314,9 milhões, abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

O projeto é acompanhado de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais, como chuvas fortes e ressacas que costumeiramente atingem o Litoral. Essa combinação vem destruindo e comprometendo boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer em Matinhos.

As intervenções serão realizadas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

Confira a mais recente atualização do andamento do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos:

Porcentual de execução obra: 76,5%

Espigão da Praia Brava: 90%

Guias-Correntes da Avenida Paraná: 85%

Guias-Correntes de Matinhos: 63%

Headland Riviera: 86%

Headland Flórida: 86%

Urbanização Caiobá: 45%

Urbanização Balneários: 40%

Plantio de restinga em Caiobá: 46%

Macrodrenagem: 55%

Tetrápodes lançados na Praia Brava: 340 (100%)

Tetrápodes lançados no Flórida: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Riviera: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Matinhos Norte: 469 (100%)