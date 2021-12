Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, vai voltar a limitar o horário de funcionamento de comércio –inclusive shopping centers–, bares, restaurantes, lojas de conveniências, locais de shows e bufês. A partir do próximo dia 13, o encerramento das atividades será obrigatório até as 2h.

As novas normas fazem parte de um decreto publicado nesta sexta-feira (3). De acordo com a publicação, as atividades, como shows, festas de casamentos e até confraternizações de Natal e Réveillon, têm o novo limite de horário e só poderão ser realizadas com pessoas sentadas.

O decreto não informa horário de abertura ou estipula um limite de horas para funcionamento.

A abertura da Casa de Natal e o Festival de Verão do início do ano foram cancelados. De acordo com o decreto, a cidade também vai vetar a realização de Carnaval em 2022 e estão proibidos desfiles de escolas de samba, blocos e bailes.