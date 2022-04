Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 46 anos foi transferido de helicóptero de Santo Antônio da Platina para Londrina na manhã desta quarta-feira (20), após ser diagnosticado com hemorragia digestiva no pronto-socorro municipal.

Conforme apurado pelo Tá No Site, o paciente deu entrada na unidade hospitalar na manhã desta quarta-feira, e em razão da gravidade do caso e os médicos acionaram o transporte aéreo.

A aeronave do Samu e pousou no Hospital Regional do Norte Pioneiro, e pouco tempo depois decolou com destino à Santa Casa de Londrina.

A hemorragia digestiva é uma situação que envolve o sistema gastrointestinal e que é caracterizada por sangramentos no sistema digestivo que pode ser causada pela presença de úlceras gástricas ou duodenais, diverticulose, hemorroidas ou endometriose intestinal, por exemplo.