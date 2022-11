Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que incrível a iniciativa desse casal de empresários e pais de autista. Vinícius e Kelli Longaray, 34 e 30 anos, adaptaram o restaurante da família, o Espetinho do Vini, para receber crianças autistas em Guaíba, no Rio Grande do Sul.

Em vídeo publicado no Instagram do restaurante, eles mostram o espaço preparado especialmente para receber autistas. O retorno do público tem sido incrível.

“Me dá até vontade de chorar de emoção, por saber que existem lugares que respeitam os nossos pequenos ou grandes autistas Que sirva de exemplo e outros estabelecimentos sigam! Quanto amor!”, escreveu uma seguidora.

Empatia

Vinícius trabalha no ramo de alimentação há 16 anos. Ele começou como garçom, passou a atendente e supervisor, até que resolveu ter o próprio negócio há cerca de cinco anos.

O Espetinho do Vini começou como um trailer ambulante, mas precisou se fixar em frente à casa da família com a chegada da pandemia, em 2020. Ao longo dos últimos dois anos e meio eles investiram cerca de R$ 100 mil para transformar o trailer em um restaurante.

Devido à condição do pequeno Enzo, eles já tinham feito pequenas adaptações para deixar o espaço mais seguro e confortável para a criança. No entanto, foi após a visita de uma cliente, que também tem um filho com autismo, que a história mudou.

“Ela nos pediu para fechar o portão, porque a criança era muito hiperativa, e ela não poderia comer tranquila. Nós fechamos, sem nem questionar, porque entendemos o que ela estava passando”, disse Vinícius.

O espaço

Veio então a ideia de criar o primeiro restaurante pensado para autistas. O casal faz parte de grupos de WhatsApp com outros pais de crianças com autismo e começaram a pesquisa por lá. A ideia era entender como adaptar o espaço em termos de som, cardápio, segurança e espaço.

Eles investiram cerca de R$ 20 mil para fazer o lugar ser “pensado para crianças autistas”.

O Espetinho do Vini ganhou fones infantis abafadores de som, mesas dentro da área kids para que os pais possam ficar perto dos filhos, cadeiras especiais, proteções de vidro e um cardápio que pode ser montado de acordo com o paladar da criança.

“Tem criança que só come arroz com farofa. Eu monto como o pai pedir e cobro a preço de custo.” Um prato só com arroz e feijão para a criança autista, por exemplo, sai por R$ 5,80.

Que incrível, confira o vídeo em que Vinicius apresenta o mais novo espaço: