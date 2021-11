Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CSNORPI) realizou na última semana uma Palestra sobre os cuidados com a saúde do homem. Apresentado pelo urologista Thiago Suzuki iniciou a campanha do Novembro Azul no consórcio.

O Diretor do CISNORPI Antonioni Palhares explica que infelizmente ainda existe um preconceito, mas é preciso que os homens façam a sua parte e passem a se cuidar melhor. “Desde 2008 o mês de novembro é marcado por um maior movimento em prol da saúde do homem no País com ações que estimulem mais atenção à saúde e a importância da prevenção de doenças, com foco no câncer de próstata”, alerta.

HISTÓRICO

Os programas estaduais de atenção primária na saúde contemplam a população masculina em todas as faixas etárias. Começa pelo calendário vacinal, nos primeiros meses de vida, e entre 11 e 14 anos, destaque para a vacina do HPV, que protege contra doenças infecciosas da pele e das mucosas atingindo principalmente a região genital, podendo se transformar em vários tipos de câncer.



Dos 15 aos 29 anos, a Secretaria Estadual de Saúde atua na prevenção de causas externas da mortalidade masculina, já que mais de 80% das causas de mortes de homens, nessa faixa etária, estão relacionadas a fatores como acidentes, violências e vícios. São exemplos os programas Tabagismo e Vida no Trânsito. Há ainda os programas de prevenção e controle de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatias e doenças transmissíveis (aids, hepatites e sífilis).

Política pública – Em 2009, o SUS (Sistema Único de Saúde) criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a fim de reduzir a morbidade e mortalidade e organizar uma rede de atenção à saúde que garanta uma linha de cuidados integrais voltada para a população masculina.

O movimento Novembro Azul teve origem em 1999, na Austrália, com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer, a fim de chamar atenção para a saúde masculina. Ele chegou ao Brasil em 2008, trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e pela Sociedade Brasileira de Urologia.

Para chamar ainda mais a atenção para a causa, o dia 17 de novembro foi escolhido como Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e muitas cidades iluminam os monumentos e prédios públicos na cor azul, assim como é feito durante a campanha do Outubro Rosa.