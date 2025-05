O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi a público nesta segunda-feira (20) para manifestar sua indignação diante do que classificou como um “retrocesso inaceitável” na saúde pública do município.

A Santa Casa de Misericórdia, hospital com 95 anos, comunicou de forma unilateral a suspensão dos atendimentos nas áreas de obstetrícia e ginecologia. Com essa decisão, nenhuma criança poderá mais nascer em Jacarezinho, obrigando gestantes a se deslocarem até Santo Antônio da Platina para atendimento no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Em pronunciamento feito em frente à unidade hospitalar, o prefeito foi enfático ao afirmar que a decisão foi tomada de maneira intransigente. “É um absurdo! Uma entidade com 95 anos de história, que sempre foi símbolo de nascimento e acolhimento, agora se nega a atender as gestantes da nossa cidade. Isso jamais havia acontecido”, afirmou Palhares.

A Prefeitura, que nos últimos anos tem ampliado gradativamente os repasses financeiros para a instituição, considera injustificável a alegação de falta de recursos. Segundo o prefeito, o valor destinado à Santa Casa saltou de R$ 1,7 milhão em 2020 para R$ 3,6 milhões em 2024, com a previsão de atingir R$ 5 milhões até o fim deste ano — o maior montante já repassado pelo município à entidade.

“Se dependesse dessa diretoria, o Pronto Socorro também já teria fechado. Nós garantimos um aditivo emergencial de R$ 500 mil para manter o atendimento pelos próximos dois meses. A população não pode pagar por má gestão”, ressaltou o prefeito.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais e entre os moradores, que demonstraram apoio à postura firme de Palhares, frente ao Governo Municipal. Palhares afirmou que tomará todas as medidas legais e administrativas para assegurar o atendimento digno à população e evitar mais perdas na rede de saúde local.

“A Prefeitura está fazendo sua parte. A comunidade de Jacarezinho não merece esse descaso. Vamos agir com responsabilidade e firmeza para reverter essa situação absurda”, concluiu.