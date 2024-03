Os pilares e as metodologias para que as cidades se tornem destinos turísticos inteligentes são temas da edição de 2024 da Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI). O evento acontece em Curitiba até esta terça-feira (19), com debates e apresentações para cerca de 600 participantes.

A feira reúne palestrantes nacionais e internacionais, com cases de sucesso relativos a destinos turísticos inteligentes. O evento é organizado pela empresa Cidades do Futuro, criada pelos membros do Instituto Cidades do Futuro da Argentina, entidade líder na implementação do modelo de destino em turismo inteligente na América.

Na solenidade de abertura, realizada nesta segunda-feira (18), no Memorial da Cidade, o coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Secretaria estadual do Turismo (Setu), Yure Lobo, afirmou que ter uma base de informações mais precisas sobre o setor é fundamental para que as autoridades consigam se organizar e elaborar políticas públicas voltadas à melhoria das suas ofertas. Ele também apresentou o Sistema de Inteligência Turística (SiTU) , plataforma lançada em 2023 que compila os principais indicadores estaduais do setor.

“Uma das premissas do turismo inteligente é o uso de informações e dados para gerar conhecimento e decisões relacionadas à atividade. Quando organizamos o sistemas de informações e as disponibilizamos de forma fácil, isso permite que os gestores consigam se basear em evidências e tomar decisões mais eficientes”, disse.

O encontro terá a participação de profissionais e empresas do setor, empreendedores inovadores, instituições, estudantes e organizações não-governamentais do Brasil e do Exterior. Os debates recaem sobre as melhores práticas para o planejamento urbano e a qualidade de vida.

Para conquistar o selo de cidade com turismo inteligente do Ministério do Turismo, é preciso que as cidades cumpram ao menos 80% dos 105 requisitos previstos em nove pilares: governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade, promoção e marketing, segurança, mobilidade e transporte e criatividade. Além da Capital, o Paraná possui outros dois destinos em busca do título de destino turístico inteligente: Ponta Grossa e Foz do Iguaçu.

FIDI– A última edição da feira aconteceu em 2020, de maneira online devido a pandemia da Covid-19. Curitiba sedia a edição deste ano por ser referência nacional e internacional em planejamento urbano e qualidade de vida.

O que queremos é que Curitiba faça a diferença para todo o Brasil. Tudo o que conquistamos queremos compartilhar com todos os brasileiros e é por isso que fizemos questão de proporcionar esse congresso para todas as comunidades turísticas do País”, disse o prefeito Rafael Greca.

A FIDI 2024 teve início neste domingo (17), com um tour dos participantes pelos principais destinos de Curitiba: Jardim Botânico, Mercado Municipal, Museu Oscar Niemeyer, memorial Paranista e Memorial de Curitiba.