A concessionária Arteris Régis Bittencourt anunciou que seis praças de pedágio da BR-116, entre Paraná e São Paulo, terão reajuste na tarifa a partir desta quarta-feira (31). O aumento é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com Deliberação 18, publicado na segunda-feira (29) em Diário Oficial da União, e faz parte da recomposição do IPCA do último período do contrato.

Para veículos leves, como automóveis, caminhonetes e furgões, o valor da tarifa passa de R$ 3,70 para R$ 4. Já para as motocicletas, a tarifa sobe de R$ 1,85 para R$ 2. Confira a tabela completa de reajuste:

Automóvel, caminhonete e furgão: de R$ 3,70 para R$ 4;

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: de R$ 7,40 para R$ 8;

Automóvel e caminhonete com semi-reboque: de R$ 5,55 para R$ 6;

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus: de R$ 11,10 para R$ 12;

Automóvel e caminhonete com reboque: de R$ 7,40 para R$ 8;

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque (4 eixos): de R$ 14,80 para 16;

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque (5 eixos): de R$ 18,50 para R$ 20;

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque (6 eixos): de R$ 22,20 para R$ 24;

Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas: de R$ 1,85 para R$ 2.

Confira os locais das praças de pedágio com reajuste: