A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – ALEP publicou o edital do concurso com o intuito de preencher 85 vagas do quadro de servidores. As provas serão realizadas no dia 7 de abril, em Curitiba.

São vagas para nível técnico e superior, com salários que variam de R$ 4.995,21 até R$ 33.924,93. Serão preenchidas vagas para contador, desenvolvedor de sistemas, economista, advogado, administrador, jornalista, engenheiro, assim como para outras funções. Além disso, será preenchida uma vaga para Procurador – Classe 3.

O concurso da Assembleia Legislativa será realizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Os editais podem ser consultados através deste link