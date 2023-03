Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou, às 20h desta quarta-feira (8), o tráfego de veículos no sentido litoral na BR-277.

A liberação aconteceu depois de 20 horas de bloqueio total do tráfego após o afundamento do pavimento na altura do km 33,5 da rodovia, em Morretes.

As duas faixas da estrada para quem desce a Serra do Mar seguirão interditadas neste trecho, que passará por obras, e o tráfego será desviado pela pista contrária.

Esse desvio tem cerca de um quilômetro de extensão, iniciando-se no km 33,9, com termino no km 32,8 (sentido litoral). Com o desvio, esse trecho passa a operar em pista simples, com uma faixa em cada sentido, a exemplo do que já ocorre nas proximidades do km 41 da rodovia, parcialmente bloqueado desde outubro do ano passado.