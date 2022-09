Paraná: Cachorro cai em manilha de 4 metros e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cachorro preso numa manilha mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no começo da tarde desta quinta-feira (29). A situação aconteceu na Rua Presidente João Goulart, no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo o cabo Batista, o cachorro, que é de rua, caiu na manilha de esgoto de aproximadamente quatro metros de profundidade.

“Um cachorro de grande porte, que ao cair ficou preso na manilha. Após entrarmos, ele foi resgatado e estava bem”.

A situação levantou alerta da equipe do Corpo de Bombeiros, pois um acidente grave poderia acontecer na região por conta do buraco aberto.

“A manilha fica aberta em via pública, próximo a uma escola. Nós comunicamos o setor da prefeitura para fecharem a manilha pelo risco que oferece. A prefeitura se comprometeu em providenciar uma tampa”.