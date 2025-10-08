Uma capivara entrou em uma panificadora em Maringá, no noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (08). O animal estava assustado quando entrou no comércio e acabou se machucando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a capivara, que vai passar por tratamento antes de voltar para a natureza.
A capivara entrou pelas portas dos fundos do estabelecimento, na área do depósito. O animal estava assustado e entrou em um dos armários da panificadora. O animal acabou machucando o focinho.
As pessoas que estavam na panificadora também ficaram impressionadas ao avistar o animal dentro do comércio.
Capivara que invadiu panificadora foi resgatada por bombeiros
De acordo com Clóvis, ninguém estava achando a capivara. “Assustou todo mundo. Tinha um pessoal tomando café junto com crianças. Eu achei ela lá no depósito e aí ligamos para os bombeiros”, explicou.
Para o sargento Lopes, a captura ocorreu de maneira fácil.
“Ela estava no canto, não tinha pra onde correr, foi capturada, colocada em uma gaiola. Como o animal tem alguns ferimentos, recebemos ordens de levá-la até a fazenda da Uningá”, disse.
Lopes reforçou que em ocasiões como essa, é essencial entrar em contato com equipes treinadas para fazer o resgate, já que capivaras podem morder caso se sintam ameaçadas.
