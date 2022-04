Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A semana começa com 9.530 vagas de emprego nas 216 Agências do Trabalhador do Paraná. Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana, são 1.804 oportunidades. A indústria continua sendo o setor que mais oferece empregos no Estado, principalmente nas regionais de Toledo, com 1.561 vagas, e de Cascavel, com 996.

Em Curitiba e RMC, a maior parte das oportunidades é para operador de telemarketing, com 278 vagas. O comércio oferece 55 colocações para auxiliar de estoque e 44 de vendedor porta a porta. Algumas vagas são para admissão imediata: 59 para vendedor, duas para supervisor de vendas, duas para técnico de apoio ao usuário de informática, uma para contador e uma para técnico mecânico em ar condicionado.

O setor “Master Job Paraná”, que oferece oportunidades para trabalhadores com formação superior, técnica ou tecnóloga e ainda oferece estágios para estudantes de curso superior, tem as seguintes vagas abertas: Supervisor de Cobrança (06); Analista de RH (01); Gerente de Loja Shopping (01); Assistente Comercia (1); Técnico em Ar Condicionado Automotivo (01); Técnico em Segurança do Trabalho (02); Auxiliar Departamento Pessoal (01); Mecânico em Manutenção Industrial (01);Professora Regente (02); além de uma vaga para estagiária de Administração.

No interior, a Regional de Toledo é a que mais oferece vagas: 428 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 110 para servente de obras. A Regional de Cascavel tem 233 para auxiliar de linha de produção, 80 para açougueiro e 56 para servente de obras.

A indústria vem liderando a criação de empregos em todo o Estado. Também em outras regionais, estão disponíveis mais de 100 vagas de auxiliar na linha de produção, como Cianorte, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Umuarama.