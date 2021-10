Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou neste sábado (23) mais 1.550 casos confirmados e 59 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. As ocorrências se referem a meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.538.133 casos confirmados e 39.970 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (959), setembro (306), agosto (135), julho (49), junho (46), maio (42), abril (3), março (3), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2021 e dezembro (2), julho (2) e junho (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de outubro (26), setembro (11), agosto (1), julho (1), junho (4), maio (2), abril (1), março (3), fevereiro (2) e janeiro (1) de 2021 e dezembro (4), setembro (2) e julho (1) de 2020.

INTERNADOS – 429 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 350 pacientes em leitos SUS (216 em UTI e 134 em leitos clínicos/enfermaria) e 79 em leitos da rede particular (44 em UTI e 35 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.027 pacientes internados, 610 em leitos UTI e 417 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 59 pacientes. São 31 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 20 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 17 de julho a 23 de outubro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (16), Londrina (5), Foz do Iguaçu (4), Ponta Grossa (3), Terra Rica (2), Pinhão (2), Maringá (2) e Cambé (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Wenceslau Braz, São José dos Pinhais, São Jerônimo da Serra, Santa Terezinha de Itaipu, Piraquara, Pato Branco, Paranaguá, Paranacity, Nova Aurora, Mandirituba, Joaquim Távora, Ibaiti, Espigão Alto do Iguaçu, Cornélio Procópio, Colombo, Cianorte, Cascavel, Cambará, Bocaiúva do Sul, Bela Vista do Paraíso, Antônio Olinto, Altônia e Almirante Tamandaré.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra um total de 6.155 casos de residentes de fora do Estado, 216 pessoas foram a óbito.