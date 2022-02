Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar) receberá R$ 24,29 milhões, por meio do Programa de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (Qualicis) da secretaria estadual da Saúde. A formalização do repasse aconteceu nesta sexta-feira (18) em cerimônia na Irmandade da Santa Casa de Londrina.

Os recursos serão repassados em 48 parcelas e direcionados à ampliação dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME), contribuindo para regionalização das ações e serviços de saúde. O investimento vai beneficiar um contingente populacional de 958.008 habitantes. “São quase um milhão de pessoas beneficiadas com a adesão do Cismepar ao Qualisis”, disse o presidente do Consórcio, Marcos Antônio Voltarelli.

O secretário da Saúde, Beto Preto, explicou que o governo dobrou o montante destinado aos consórcios de saúde do Paraná. “Eram R$ 30 milhões por ano e subimos para R$ 60 milhões. Um aporte financeiro do Estado para expandir a saúde especializada nos municípios por orientação do governador Ratinho Júnior”, afirmou.

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS –São 21 municípios integrantes do Cismepar e beneficiados com o repasse de recursos: Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana.

QUALICIS –O Qualicis reforça a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) que é ofertada na Rede de Atenção à Saúde (RAS) nas mais diversas Linhas de Cuidado. No Paraná, 21 Regiões de Saúde contam com Ambulatórios Multiprofissionais Especializados. Eles são gerenciados pelos Consórcios Intermunicipais, atendendo praticamente todos os municípios que compõem as Regiões de Saúde.

PRESENÇAS –Participaram do evento a deputada federal, Luísa Canziani; os deputados estaduais Tiago Amaral, Tercilio Turini, Evandro Araújo; o presidente do Cismepar, e o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati.