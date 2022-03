Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná já definiu uma data para liberar o uso da máscara em ambientes abertos: 17 de março. A informação foi revelada pelo secretário da Saúde, Beto Preto, durante entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (9). A liberação, porém, depende da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), uma vez que a lei que exige o item de proteção em ambientes abertos e fechados de todo o estado segue em vigor.

De acordo com Beto Preto, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já elabora projeto que será enviado à Alep. “Ainda hoje vamos bolar uma proposta do Governo para a Assembleia Legislativa, revogando a lei. Mas claro, depende da aprovação dos deputados. Enquanto isso, nosso comitê de epidemiologia, em conjunto com o conselho de secretários municipais, vai fazendo a análise diária de casos”, disse.

A expectativa do Governo do Estado é fazer com que a liberação ao ar livre ocorra entre 16 e 17 de março. Na Alep, o Governo não deve encontrar dificuldade para a revogação do projeto.