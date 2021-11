Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi, teve um desmaio no domingo (07), no meio de uma celebração na Paróquia Sagrado Coração de Maria, na cidade. Ele já passou por exames, que ainda não trouxeram um diagnóstico conclusivo. Mas a arquidiocese de Cascavel confirmou que ele está com uma lesão no cérebro e que pode passar por cirurgia ainda esta semana.

Conforme a arquidiocese, mais exames estão sendo feitos para descubrir o que gerou a mancha cerebral. Os exames devem ficar prontos até o meio-dia desta terça-feira (09) e definirão os próximos passos a serem dados pelos médicos. Ele está internado no Hospital São Lucas, em Cascavel.

Dom Adelar foi nomeado Bispo Diocesano de Cascavel pelo papa Francisco no final do mês passado. A cadeira estava vazia desde março, após a morte do então arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos. Antes disto, Dom Adelar atuava como bispo diocesano de Cruz Alta (RS).