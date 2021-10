Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cidade de Fartura no estado de São Paulo foi escolhida para sediar a reunião oficial da Governança do Angra Doce Federal que aconteceu nesta terça-feira (19) às margens da Represa de Chavantes, no Camping Guiomarana. O primeiro evento aconteceu em Agosto na cidade de Carlópolis no Paraná.

O encontro teve como objetivo principal o fortalecimento da 1ª Área Especial de Interesse Turístico Federal, a formalização desta Governança e discutir os assuntos pertinentes aos municípios lindeiros à represa Xavantes.

A Área Especial de Interesse Turístico Federal Angra Doce é formada por 15 municípios, sendo 10 paulistas e 5 paranaenses, todos no entorno do reservatório de Chavantes que tem 400 quilômetros quadrados de extensão com mais de 9 bilhões de metros cúbicos de água, formado pelos rios Paranapanema e Itararé. Lideranças do estado de São Paulo e do Paraná estiveram presentes no encontro que foi o primeiro oficialmente em terras paulistas.

Na reunião foi discutido o Pacto Integrado de Desenvolvimento que visa o comum acordo entre os municípios para que haja um direcionamento para o desenvolvimento estratégico do reservatório, da Área Especial de Interesse Turístico, como já acontece na primeira ação integrada com a secretaria nacional da pesca para poder trabalhar essa questão da pesca esportiva dentro do reservatório como um todo.

A entrega do “Selo de Qualidade do Turismo” a 17 empresas farturenses também aconteceu durante o evento em Fartura. Para o coordenador de Turismo de Fartura, André Bertoni, o “prêmio” representa qualidade máxima dos serviços e produtos farturenses.

Para o prefeito de Fartura, Luciano Filé, a união é de extrema importância para o desenvolvimento do turismo regional, assim como o turismo é importante para geração de emprego e renda. “Graças a Deus começamos a enxergar uma luz no fim do túnel e a pensar no fim da pandemia e no retorno do Turismo. Temos grande esperança que a recuperação será rápida nesta área”, disse.

Durante a reunião ainda aconteceu a exposição do Artesanato de Fartura e a participação do Grupo de Viola Caipira. “Foi um encontro muito positivo, nossa região é propícia para a prática de vários esportes, passeios náuticos e pesca esportiva. Estamos confiantes que o Angra Doce ajude no desenvolvimento destas áreas”, cita o prefeito Luciano Filé.

O presidente da ATUNORPI, Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, Welington Trautwein Bergamaschi destacou a importância dos encontros para o turismo da região. “Nós já nos posicionamos hoje em relação a outras regiões do Brasil como um polo para atração de investimentos, mas ainda temos potencial a ser desenvolvido. Nossa região, tanto o Norte Pioneiro como no lado paulista do Angra Doce é propícia para prática de vários esportes o que atrai turistas de várias outras regiões”, disse.

O consultor da ATUNORPI, João Gouveia Cézar do Coletivo Pratique Turismo Regional destacou o protagonismo do Angra Doce por ser a 1ª Área Especial de Interesse Turístico Federal. “Este é um marco. Demos o segundo passo que é este encontro, que visa promover essa interação entre os 15 municípios. Tivemos a presença de empresários de diversos setores, muitas lideranças regionais dos dois estados e já está começando a ter um ritmo de governança e os municípios cada vez mais estão comprometidos em construir um direcionamento através de um pacto mútuo e de cooperação entre eles para que possamos efetivamente iniciar o planejamento de trabalho”, frisou.

ATUNORPI- Associação Turística do Norte do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. Ela é uma Instância de Governança Regional, responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro. Atualmente a região do Norte Pioneiro é integrada por 16 municípios que estão inseridos no Mapa do Turismo Nacional do Ministério do Turismo: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.