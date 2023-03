Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Professores integrantes do Formadores em Ação, programa de formação continuada oferecido pela Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), participam da capacitação que está sendo realizada em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. O Encontro Formadores em Ação 2023 – Fortalecendo Saberes, reúne quase 700 professores formadores, tutores, técnicos e coordenadores pedagógicos. Eles participam de oficinas que abrangem temas como liderança, aprendizagem do adulto professor, feedback e mediação com foco na gestão do tempo e comunicação assertiva.

Iniciado em julho de 2020, o programa consiste em grupos de estudo liderados por professores da rede estadual (professores formadores) e destinados a docentes da mesma disciplina ou área do conhecimento (professores cursistas). Durante os encontros, são abordadas questões como uso de tecnologias, metodologias ativas e experiência em sala de aula.

O evento em Foz começou quarta-feira (01) e segue até esta sexta (03). “O Formadores em Ação nasce com o objetivo da troca. É a troca da professora e professor com o seu colega. E a interação nos grupos que vão liderar é muito importante, porque cada professor vai impactar milhares de estudantes”, disse o secretário de Educação, Roni Miranda, aos educadores presentes na abertura do evento, nesta quarta-feira (1°).

No primeiro trimestre deste ano, foram abertas 30 mil vagas para professores cursistas, que começam no grupo de estudos em 6 de março. Eles puderam escolher entre 58 temas, que incluem disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), novas disciplinas do novo ensino médio, além de grupos voltados para as plataformas educacionais — como o Redação Paraná e o Inglês Paraná.

COMPARTILHAR – Professora formadora desde 2022, Monique Kodama, de Londrina, já conduziu grupos de estudo de Arte no ensino médio, itinerário formativo e mídias digitais. Se no começo tinha certo receio de ser professora de professores, depois, viu que as interações traziam sempre bons resultados. “Nos reunimos entre os nossos iguais para compartilhar as experiências dentro de sala de aula, êxitos e dificuldades também. Para mim, é super gostoso e gratificante saber que eu estou ali para mediar essas trocas”, comentou.

O que é discutido nos grupos de estudo é levado às salas de aula pelos cursistas. Depois, eles compartilham como foi a aplicação prática das ideias com as suas turmas. “Ele conta que deu certo, que foi legal, ou que com ele não funcionou desse jeito, aí já surgem outras ideias para tentar resolver os problemas que aparecem. Nossa prática em sala de aula muda por causa disso”, disse Monique.

Anderfabio de Oliveira, diretor de Educação da Seed-PR, reforçou, durante a abertura do evento, que o objetivo do Formadores em Ação é capacitar o professor para que ele ofereça o melhor aos seus alunos. “A formação continuada tem um papel extremamente importante para que a gente corrija a rota, pensando sempre em garantir uma boa experiência, uma boa aula para os nossos estudantes”, afirmou.

RECONHECIDO COMO EXEMPLO – O programa foi citado como exemplo de desenvolvimento de professores durante a pandemia em uma publicação editada por Fernando M. Reimers, da Universidade de Harvard, e Renato Opertti, do Bureau Internacional de Educação (BIE), da Unesco. Lançada em 2021, a obra é intitulada “Aprendendo a reconstruir futuros melhores para a educação: Lições de inovação educacional durante a pandemia de Covid-19”.

Um dos capítulos é dedicado às competências digitais de professores, trazendo exemplos de programas de desenvolvimento profissional no Brasil, incluindo o Formadores em Ação. Com o título “Competência digital como um facilitador para o desenvolvimento profissional de professores”, o capítulo foi escrito por Lucia Dellagnelo, diretora-presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB).