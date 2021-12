Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um bilhete escrito por um adolescente de 14 anos comoveu uma professora de Paranavaí, no Paraná, e acabou provocando uma corrente de solidariedade na cidade.

Mesmo já tendo conhecido diversas histórias tristes ao longo da profissão, a pedagoga da Escola Estadual Curitiba Mari De Col ficou sem reação ao receber há algumas semanas o bilhete de um aluno do 9° ano com um pedido de ajuda.

Comovida com a situação do adolescente, a pedagoga resolveu enviar uma foto do bilhete em um grupo de WhatsApp da escola e, junto aos colegas de trabalho que também ficaram tocados.

Várias doações foram feitas e os donativos foram tantos que a pedagoga conseguiu dividir com famílias de outros estudantes.

