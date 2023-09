Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os governos estadual e federal vão atuar em conjunto para trazer novos voos para a região dos Campos Gerais. A informação é do ministro do Turismo, Celso Sabino, que nesta segunda-feira (11) conheceu importantes atrativos turísticos da região, acompanhado de representantes da Secretaria do Turismo e da Fomento Paraná. Sabino visitou o Parque Estadual de Vila Velha, o Buraco do Padre, o Museu de Ciências Naturais da UEPG e o Parque Histórico de Carambeí.

“Essa é uma região turística fantástica e para fomentar ainda mais a visitação precisamos atacar o principal gargalo, que é a conectividade. Por isso, o governo federal e o Governo do Paraná estão imbuídos em melhorar o acesso de todo o País à região dos Campos Gerais, especialmente Ponta Grossa, em parceria com as companhias aéreas. Vamos tentar novos voos nacionais e uma rota aérea direta da Argentina para Ponta Grossa”, disse.

A ampliação do Aeroporto de Ponta Grossa está contemplada dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. O projeto prevê um novo terminal de passageiros e modernização da área de taxiway. Outro ponto destacado pelo ministro foi o novo programa de concessão de rodovias, que prevê grandes obras para a região. “São duplicações e terceiras faixas que vão ajudar também a fomentar o turismo”, reforçou. “Nós queremos reativar as Parcerias Público-Privadas (PPPs) e teremos oportunidades em Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, e no Paraná de maneira geral”.

“Estamos lançando novas campanhas de divulgação do Paraná para atrair mais turistas do Brasil e a parceria com o Ministério e a Embratur é fundamental nesse sentido. O ministro demonstrou muito interesse em colaborar nessa divulgação”, acrescentou o diretor-presidente da Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

PROGRAMAS – Sabino está no Paraná para promover o MTur Itinerante, iniciativa que leva a todo o País ações e programas do Ministério, como o Fungetur (Fundo Geral de Turismo), que proporciona o acesso a financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turísticos privados, e o Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que estimula o ordenamento e a formalização de atividades do setor.

Após visitar os atrativos da região, o ministro e sua comitiva se reuniram com empresários na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG). Nesta terça-feira (12), o MTur Itinerante estará na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, a partir das 9h50.

“É muito importante a participação das empresas do segmento nestes programas para aumentar a profissionalização do setor”, disse a diretora-geral da Secretaria do Turismo, Camila Aragão. “Aqui no Paraná estamos fazendo nossa parte. Temos divulgado o Cadastur e, recentemente, os técnicos da Setu-PR elaboraram um guia de orientação para a obtenção de financiamentos e captação de recursos, detalhando o Fungetur, suas alíquotas e carências e quais instituições financeiras operam o fundo”.

Além disso, a partir desta terça-feira, a Caravana Crédito Fomento Turismo começa a percorrer 31 cidades paranaenses para levar às empresas informações sobre possibilidades de financiamento. O presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, aproveitou a visita do ministro para reforçar algumas reivindicações do setor. “O Paraná demanda mais recursos do Fungetur, e sugerimos a criação de um Fungetur para os municípios. Também propusemos a inserção de serviço de táxi como atividade turística, para que tenham acesso às linhas para a renovação da frota”, disse.

ATRATIVOS – Os locais visitados pela comitiva do Ministério do Turismo atraem visitantes de todo o Brasil e do Exterior. O Parque de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), à Soul Vila Velha. A apenas uma hora de Curitiba, o local reúne três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada –, diversas opções gastronômicas e atrações de aventura como tirolesa, arvorismo e cicloturismo.

O Parque Buraco do Padre, com sua cachoeira de cerca de 30 metros de altura, é outro dos atrativos naturais mais procurados da região – este, porém, é uma área privada. Desde 2015 vem passando por um projeto de reestruturação, com criação de infraestrutura para garantir a acessibilidade, segurança e um passeio de qualidade. Além da paisagem natural, o local conta com trilhas de caminhada, tirolesa de 630 metros de extensão, mirantes, Poço Encantado, furna com banho de cachoeira, lanchonete e loja de souvenirs.

Já o Museu de Ciências Naturais da UEPG tem em seu acervo aves empalhadas, cabeças de cervos, nó de pinheiro, conchas encontradas na região, e um Jardim Geológico do Paraná ao ar livre composto por peças cedidas pela Fundação João José Bigarella (Funabi).

Por fim, o Parque Histórico de Carambeí, considerado o maior museu a céu aberto do Brasil, com mais de 100 mil m², reproduz a vila fundada pelos primeiros imigrantes holandeses na região. Os espaços reproduzem a dinâmica do estilo de vida do colono no início do século XX, com amplos jardins, Casa de Memória, anfiteatro e um Koffiehuis – confeitaria e restaurante, que oferece um cardápio com culinária típica e tradicional. O acervo é composto por doações da comunidade de imigrantes e conta com uma infinidade de itens, desde utensílios domésticos a livros.

PRESENÇAS – Acompanharam as visitas técnicas os deputados federais Aliel Machado e Nelson Padovani; a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt; a prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso; o diretor de Operações da Viaje Paraná, Marcelo Martini; e o diretor de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Secretaria de Turismo, Fabio Skraba.