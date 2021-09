Escutar esta notícia Escutar esta notícia

m farmacêutico, de 37 anos, foi preso em flagrante suspeito de emitir atestados e receitas médicas falsas. O homem foi detido na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Capão Raso, em Curitiba. Na casa do investigado, foram apreendidos mais de 500 receituários em branco, dois carimbos de médicos diferentes, medicamentos manipulados controlados, receituário de dentista, três receitas carimbadas e uma receita preenchida e carimbada.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi de que o homem havia clonado o carimbo com CRM de uma médica e após investigações, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão e flagrou o farmacêutico. Ainda, a equipe descobriu que o homem emitia receitas com carimbos falsos desde 2017. Em uma farmácia de manipulação, foram encontrados mais de 500 receituários emitidos por ele.

O suspeito deverá responder pelo crime de falsificação de documentos públicos, com pena de dois a seis anos.