Um gato sobreviveu após um hotel pegar fogo na tarde desta sexta-feira (26), na rua João Negrão, no Centro de Curitiba.

Segundo a Guarda Municipal, o prédio foi evacuado, mas um gato acabou ficando no interior do local. Em determinado momento, o gato aparece na janela do 3º andar, se arrastando para tentar sair do local, até o momento em que ele cai.

Como não era esperado que o gato iria aparecer na janela tentando fugir, o Corpo de Bombeiros não havia preparado nenhuma rede ou colchão para que o animal pulasse.

Mesmo assim, após a queda, o gato sobreviveu e saiu correndo. Ele foi resgatado pela equipe que trabalhava no local.

Entenda o caso

Um incêndio de grandes proporções em um hotel mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (26), em Curitiba. A situação foi registrada no imóvel localizado em frente ao Terminal Guadalupe, no Centro da capital paranaense.

Pelo menos três caminhões do Corpo de Bombeiros fizeram o combate às chamas. O imóvel foi interditada pela Polícia Militar devido ao incêndio, para garantir a segurança de quem passava pela região.

Confira o momento em que o gato cai:

https://www.instagram.com/reel/C6UBbfnuF6S/?igsh=eXo0M29iaDF4ZGxk