Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi filmado salvando dois cachorros durante o temporal em Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, neste sábado (28). Os bichos estavam em uma casa de shows, no bairro Santa Luzia.

Na gravação, o rapaz aparece pegando os cães nos braços e passando pela água, até chegar no ponto que estava mais seguro.

De acordo com o Simepar, Dois Vizinhos teve 270.0 mm de precipitação acumulada, neste sábado (28).

Assista:

Momento em que os dois cães são salvos. (Imagem: Instagram/@ademir_hanzen)

O momento do resgate foi divulgado no perfil do repórter Ademir Hanzen.