O jovem de 20 anos que morreu em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na PR-340, entre Castro e Tibagi, era morador do estado do Alasca, nos Estados Unidos, e estava no Brasil como missionário, desde dezembro. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (26) e, além do jovem morto, outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave.

De acordo com informações do portal A Rede, o jovem norte-americano era missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e estava no ônibus, que teria saído de Ponta Grossa e iria para Tibagi. Ele estaria sentado na parte traseira do veículo.

O jovem foi identificado como Izaak Orion Card. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.