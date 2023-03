Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O que era para ser apenas um “fim de festa” como qualquer outro, acabou em correria e muita ferroada de abelhas. Foi isso que aconteceu com um grupo de jovens que estava numa festa no bairro Fanny, em Curitiba, no começo da manhã deste domingo (26). Pelo menos sete foram atendidos e três deles precisaram ser encaminhados ao hospital.

O ataque de abelhas aconteceu num espaço de eventos da Rua Omilio Monteiro Soares. Os jovens estavam já no fim da festa, quando começaram a ser picados pelos insetos.

Em primeiro momento, imaginou-se que a situação de algumas das pessoas era mais séria. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo a tenente Lyana, apesar do susto, ninguém teve ferimentos graves.

“Tinha em torno de 20 a 25 pessoas. Foram atendidas sete pessoas e encaminhadas três pessoas ao hospital, porém nenhuma em estado grave. Ainda bem que a situação foi mais tranquila do que o repassado inicialmente, sem casos de gravidade”. contou a tenente Lyana, do Corpo de Bombeiros.

O local foi isolado para evitar que as abelhas continuassem atacando. Familiares e amigos dos jovens retiraram pertences e foram orientados a sair dali.

“Por ser uma área particular fechada, a gente isolou o local e vamos avisar a empresa”. disse a tenente Lyana, do Corpo de Bombeiros.