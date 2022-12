Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), firmou parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/PR) para ampliar as possibilidades de acesso à qualificação profissional a adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A parceria foi assinada nesta quarta-feira (14) pelo secretário Rogério Carboni e o diretor-presidente do CIEE, Antoninho Caron.

O convênio não vai gerar custos ao Estado e aumentará o potencial de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. Os cursos serão disponibilizados gratuitamente, em sintonia com as atuais demandas do mercado, a adolescentes a partir de 14 anos que cumprem medidas nos 19 Centros de Socioeducação e nove Casas de Semiliberdade do Paraná.

“Esse projeto só pode ser realizado por quem tem muito amor no coração, muita dedicação. E as equipes do CIEE e do Departamento de Atendimento Socioeducativo da Sejuf têm isso”, afirmou o secretário Rogério Carboni. “É uma iniciativa digna de muito reconhecimento porque tem um imenso poder de transformação do futuro desses adolescentes”.