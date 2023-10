Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Parque Nacional de Vila Velha completa 70 anos no próximo dia 12 de outubro e terá uma série de eventos e atividades especiais para comemorar a data.

O parque funcionará normalmente e iniciará o dia com o corte de um bolo de 70kg, distribuído aos visitantes que estiverem no local. A Banda do Conservatório Maestro Paulino de Ponta Grossa será responsável pela apresentação musical.

Por coincidir com o Dia das Crianças, o parque reservará um espaço especial para os pequenos, com oficinas de pintura de rosto, bolhas gigantes de sabão e animais de plástico.

Além disso, será inaugurado um painel de fotos com imagens dos visitantes ao longo das décadas e um espaço dedicado aos pioneiros que iniciaram a abertura das trilhas de acesso ao Parque de Vila Velha.