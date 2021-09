Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Ministério da Saúde garantiu nesta quinta-feira (23) o envio de 99.450 doses da Pfizer/Comirnaty ao Paraná para a vacinação de adolescentes com comorbidades e deficiência permanente. Os imunizantes chegarão em dois voos no final da tarde desta sexta-feira (24) – às 18h40 (voo G31124) e 19h10 (LA 4721). Este é o primeiro lote carimbado após o anúncio do governo federal de início da cobertura definitiva sobre os jovens com e sem comorbidades.

A confirmação foi feita pelo secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, à comitiva da Secretaria de Estado da Saúde que esteve em Brasília para tratar do assunto.

A pasta federal incluiu os adolescentes sem comorbidades no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e projeta uma pauta específica de doses nos próximos dias. O secretário-executivo disse que deve o País receber cerca de 100 milhões de doses da Pfizer até o final do ano, o que garantirá a cobertura integral dos adolescentes no Estado, ao menos com a primeira dose, até dezembro.