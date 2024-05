Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, recebeu águas doadas por famílias paraguais destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As cargas chegaram ao Brasil, na tarde desta quarta-feira (8), pela aduana brasileira da Ponte da Amizade. As informações são da Receita Federal.

A Receita Federal está recebendo doações de roupas, sapatos, alimentos não perecíveis, cobertores, fraldas, absorventes, água e outros itens. O posto de arrecadação fica localizado na saída da Ponte Internacional da Amizade. Doações em dinheiro não estão sendo aceitas.

O ponto de coleta está identificado por uma viatura da Receita Federal, devidamente sinalizada, segundo a instituição. A presença do veículo facilita a identificação do local.

Além da arrecadação de doações, a Receita Federal em Foz do Iguaçu está direcionando produtos apreendidos, como roupas, chinelos e cobertores, para auxiliar no apoio às pessoas afetadas pelas adversidades climáticas no Rio Grande do Sul.

Em parceria com o Sindifoz, que disponibilizou o transporte, e a aduana do Paraguai, que simplificou os procedimentos de entrada de mercadorias, as doações estão sendo encaminhadas para o destino.

Veja as águas doadas por famílias paraguais