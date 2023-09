Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (5) uma nova atualização do boletim da dengue com mais 187 casos positivos. Além disso, não há nenhum óbito em decorrência da doença no atual período epidemiológico, iniciado em julho.

O Estado soma 572 casos confirmados, 48,57% a mais do que no informe anterior (385). Das 22 Regionais de Saúde, 18 possuem casos confirmados da doença. Os maiores números de casos estão concentrados em Maringá (117), Londrina (108), Foz do Iguaçu (91), Paranaguá (77) e Paranavaí (54).

Também são 73 municípios com casos autóctones (aqueles adquiridos no local de residência) e 1.608 notificações, chegando a 4.991 no atual período.

“A eliminação dos focos que acumulam água parada é uma das principais atitudes que podemos ter nessa batalha. Precisamos de uma verdadeira força-tarefa junto à população para intensificar o cuidado e eliminar o Aedes aegypti”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

CHIKUNGUNYA e ZIKA – O mosquito também é transmissor da chikungunya e zika. Neste informe foram confirmados mais dois casos de chikungunya, o dobro do registrado anteriormente (2), contabilizando quatro casos da doença. O Estado permanece sem nenhum óbito e com 66 notificações. Durante este período não houve confirmação de casos de zika, somente duas notificações.

