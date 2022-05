A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quinta-feira (19) mais 3.655 casos e 14 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.492.451 casos e 42.994 óbitos pela doença.

Os casos são de maio (3.437), abril (25), março (7), fevereiro (96) e janeiro (70) de 2022; dezembro (1), novembro (2), setembro (2), agosto (1), julho (1), junho (2), maio (2), abril (2) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (3), agosto (2) e julho (1).

Os óbitos são de maio (10), março (1) e fevereiro (2) de 2022; abril (1) de 2021.

INTERNADOS– 171 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 estão internados, todos em leitos SUS (67 em UTIs e 104 em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS– A Sesa informa a morte de mais 14 pacientes. São quatro mulheres e dez homens com idades entre 23 e 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 13 de abril de 2021 e 19 de maio de 2022.

Os pacientes que morreram residiam em Maringá (2), Londrina (2), Tamarana, Santo Antônio da Platina, Santa Maria do Oeste, Santa Izabel do Oeste, Rondon, Pato Branco, Paranacity, Foz do Iguaçu, Curitiba e Congonhinhas.