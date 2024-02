O Informe Semanal da Dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última quarta-feira (14), revela um cenário preocupante: 8.441 novos casos e 7 óbitos pela doença em apenas uma semana. O período sazonal 2023/2024, iniciado em julho do ano passado, já acumula 37.516 casos confirmados e 15 mortes.

As sete novas vítimas residem em Antonina, Mariluz, Arapongas, Paranavaí, Apucarana (2) e Londrina. São três mulheres e quatro homens, com idades entre 24 e 75 anos.

As Regionais de Saúde mais afetadas são a 16ª RS de Apucarana (9.331 casos), 14ª RS de Paranavaí (3.379), 17ª RS de Londrina (3.353), 22ª RS de Ivaiporã (3.246) e 10ª RS de Cascavel (3.095).

Em relação aos municípios, Apucarana lidera com 6.707 casos, seguida por Londrina (2.718), Ivaiporã (1.841), Maringá (1.755), Paranavaí (1.583), Jandaia do Sul (1.207) e Santa Izabel do Oeste (1.117).

Combate à Dengue

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça o empenho do Estado em conter o avanço da doença, com medidas como o envio de equipes especialistas aos municípios e a reativação do Comitê Estadual Intersetorial de Dengue. No entanto, ele enfatiza a necessidade da participação da população: “Muitas vezes, o foco do mosquito é encontrado em áreas domiciliares e a conscientização é indispensável para somar forças nessa luta.”

Sintomas

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Os sintomas podem surgir em até 15 dias e incluem: Febre alta (39°C a 40°C) de 2 a 7 dias; Dor de cabeça; Fraqueza; Dores no corpo, articulações e fundo dos olhos; Manchas na face, tronco, braços e pernas

Perda de apetite; Náuseas e vômitos.

Chikungunya e Zika

O boletim também informa sobre a situação da Chikungunya no Paraná: 57 casos confirmados, sendo 41 autóctones. Há, ainda, 190 casos em investigação e 519 notificações.

Zika vírus

Desde o início do período sazonal, não houve confirmação de casos de zika vírus, mas 64 notificações foram registradas.

Prevenção

A principal forma de prevenir a dengue, chikungunya e zika é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Medidas simples como eliminar água parada de qualquer recipiente, manter calhas e ralos limpos e usar repelentes podem fazer a diferença.

É importante ficar atento aos sintomas e procurar atendimento médico caso apresente qualquer um deles.