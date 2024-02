O Paraná está em risco elevado para tempestades nesta quinta-feira (8), com chance de trovoadas em algumas regiões do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo continua abafado com risco de trovoadas e pancadas de chuva a partir da tarde. Os municípios do interior do estado serão os mais afetados pelas tempestades.

Além disso, a temperatura mínima está prevista para o centro-sul, onde as cidades devem registrar 15ºC. A área mais quente será o noroeste, com máximas de 35ºC.