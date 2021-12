Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) divulgou, nesta terça-feira (7), mais 893 casos confirmados e 10 mortes em decorrência da Covid-19. Ao todo, o estado soma 1.578.014 casos confirmados e 40.594 mortos pela doença.

De acordo com o boletim, 150 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 90 estão internados em leitos SUS, sendo 45 em UTIs e 45 em leitos clínicos/enfermarias, e 60 em leitos da rede particular, sendo 34 em UTIs e 26 em leitos clínicos ou enfermarias.

Os casos confirmados divulgados são de dezembro (194), novembro (47), outubro (2), setembro (1), julho (3), maio (8), abril (118), março (143), fevereiro (83) e janeiro (117) de 2021 e dezembro (107), novembro (35), outubro (5), setembro (14), agosto (7), julho (8) e abril (1) de 2020.

Internamentos

Outros 475 pacientes internados, sendo 244 em leitos de UTI e 231 em enfermarias, aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

As dez mortes registradas são de cinco mulheres e cinco homens, com idades que variam de 21 a 89 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de agosto de 2020 e 6 de dezembro de 2021, de acordo com o boletim. Os pacientes moravam em: Curitiba (4), Sarandi, Porecatu, Peabiru, Laranjeiras do Sul, Lapa e Cambé.

Os óbitos ocorreram em dezembro (5), novembro (1) e julho (2) de 2021 e novembro (1) e agosto (1) de 2020.

O monitoramento da Sesa também registrou 6.256 casos de residentes de fora do Paraná. Destes, 221 pessoas foram a óbito.