Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A semana começou com 15,3 mil vagas de emprego com carteira assinada nas agências do trabalhador no Paraná. A maioria é para auxiliar de linha de produção, com 2.995 oportunidades.

Outro destaque é para a função de magarefe, com 420 vagas disponíveis, abatedor de aves, com 313, e operador de telemarketing receptivo, com 286, segundo a Agência Estadual de Notícias.

A região de Curitiba concentra o maior volume, com 3.971 vagas disponíveis. Em seguida vem Cascavel, com 3.495, Londrina com 1.422 e Pato Branco com (1.303).

Os interessados devem entrar em contato com a agência do trabalhador de seu município.