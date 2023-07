Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois casos suspeitos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), ou a “gripe aviária”, estão sob investigação no Litoral do Paraná nesta terça-feira (4).

Um dos casos é de um pombo, encontrado em Antonina. O outro é de uma coruja buraqueira, encontrada em Matinhos.

O governo estadual ainda aguarda os resultados laboratoriais, que podem sair a qualquer momento. Tirando estes casos, que ainda estão sob investigação, o Litoral já tem cinco confirmações de gripe aviária. Eles foram detectados em Antonina e Paranaguá.

Pouco antes da primeira confirmação, pesquisadores ligados à Universidade Federal do Paraná (UFPR) emitiram um alerta com orientações para evitar o contágio. Clique aqui para ver as orientações.