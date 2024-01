O Paraná terminou o ano como o maior produtor de orgânicos do Brasil. De acordo com o cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, o estado conta com 3.911 produtores rurais com certificação orgânica.

Entre janeiro e setembro, 727 novos produtores foram certificados, 347 deles com apoio do programa Paraná Mais Orgânico (PMO), que promove a capacitação de agricultores familiares paranaenses de forma gratuita.

Em 2023, o Governo do Estado liberou R$7,9 milhões para o programa Fundo Paraná, que auxilia no desenvolvimento científico e tecnológico. Luiz Cezar Kawano, diretor do programa, afirma que o PMO auxilia na sustentabilidade. “[O PMO contribui] preservando recursos naturais, como água e solo, e para a conservação da biodiversidade”, conta.