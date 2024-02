A prefeitura de Toledo, no Oeste do Paraná, decretou situação de emergência por conta dos casos de dengue na cidade. O decreto que reconhece a gravidade da situação foi publicado no fim da tarde da última sexta-feira (16).

O município de Toledo já registrou 601 casos de dengue. Um idoso de 62 anos morreu em decorrência da doença na cidade no último dia 9 de fevereiro.

O Paraná é o quarto estado do Brasil com o maior número de casos de dengue. O último boletim confirmou ao todo 7 mortes no estado.