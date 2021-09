Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná ultrapassou nesta sexta-feira (3) a marca de 11 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Até agora, 7.512.704 pessoas receberam a primeira dose (D1), 320.089 doses únicas (DU) e 3.243.997 a segunda dose (D2), somando 11.076.790 vacinas.

Com a D1 e DU, o Estado já atingiu 89,8% da população adulta, estimada em 8.720.953 de pessoas. Já com relação a D2 e DU, o Paraná alcançou 40,8% da população acima de 18 anos completamente imunizada e 30% da população geral.

Os dados do vacinômetro nacional também apontam que agosto foi o mês em que o Estado aplicou mais vacinas contra a doença desde o início da campanha de imunização. Atualizado nesta sexta-feira (3), o sistema mostra que 2.779.756 doses foram administradas neste período. Este é o terceiro mês consecutivo que o Paraná bate recordes em aplicações.

As ações de imunização foram possíveis graças ao envio de 2.980.070 vacinas por parte do Ministério da Saúde neste mês.

“O Paraná sempre foi referência em ações de imunização e contra a Covid-19 não é diferente”, diz o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Temos capacidade de aplicar mais de 150 mil doses por dia, e dentro da nossa realidade, com o apoio das equipes municipais, estamos fazendo as vacinas chegarem até o braço dos paranaenses no menor tempo possível”.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou mais 641.782 vacinas para o Paraná nos próximos dias. Neste sábado (4), parte do lote, com 187.800 doses, deve chegar ao Estado.

A Secretaria da Saúde está organizando uma força-tarefa para descentralizar os imunizantes ainda neste fim de semana. “Agradecemos a parceria dos municípios em vacinar os paranaenses de domingo a domingo. Sem dúvidas muitas vidas estão sendo salvas”, afirma Beto Preto.