Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná alcançou nesta terça-feira uma nova marca na campanha de vacinação contra a Covid-19, ultrapassando 10 milhões de doses aplicadas. Até o momento, 7.017.431 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 2.985.049 com as duas ou a vacina de dose única, completando o ciclo vacinal. No total, já chegaram aos braços dos paranaenses 10.002.480 vacinas. Os números são do Vacinômetro Nacional do SUS, Sistema Único de Saúde. O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou que a marca representa mais uma conquista para o Estado, trazendo luz no fim do túnel para chegarmos ao fim da pandemia.// SONORA RATINHO JUNIOR.// O painel revela também que 7.332.878 moradores do Estado tomaram a primeira dose ou a dose única. Ou seja, 84% do público-alvo, formado por pessoas com 18 anos ou mais, receberam ao menos uma dose. Outros 34,22% do público adulto já completou a imunização. A meta do Governo do Estado é chegar a 100% da população adulta vacinada até o fim de setembro. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça o pedido para que a população vá se vacinar quando chegar a sua vez.// SONORA BETO PRETO.// O vacinômetro do SUS mostra que a imunização completa já atinge quase a totalidade da população de alguns grupos e faixas etárias, como os trabalhadores da saúde; as pessoas na faixa dos 60 anos ou mais, e os indígenas. As cidades que mais aplicaram vacinas na população, em números absolutos, foram Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Ainda segundo o vacinômetro do SUS, o Ministério da Saúde destinou ao Paraná 12.432.420 doses de vacinas, sendo que 11.359.690 já foram entregues e 1.072.730 estão em processo de distribuição. Logo que chegam ao Estado, os imunizantes são recebidos e divididos no Centro de Medicamentos do Paraná, para serem encaminhados rapidamente para as 22 Regionais de Saúde.