O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (25) que vai enviar para o Paraná nos próximos dias 366.300 doses da vacina contra a Covid-19. A remessa, referente à 43ª pauta de distribuição, é dividida em 175.500 imunizantes produzidos pela Pfizer e 190.800 da CoronaVac, fruto da parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan. A data da chegada ainda será confirmada pelo governo federal.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), 30.420 vacinas da Pfizer são destinadas para aplicação de primeira dose (D1) e 145.080 para segunda (D2), além do porcentual separado para reserva técnica. Já os imunizantes da CoronaVac, devido ao prazo de três semanas entre a aplicação das doses, serão divididos igualmente entre D1 e D2.

Segundo o Vacinômetro nacional, painel administrado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foram entregues ao Paraná até o momento 11.359.060 vacinas contra a Covid, além de outras 1.072.730 em processo de distribuição, totalizando 12.432.420 doses.

ESTUDO – O Ministério da Saúde confirmou também que Toledo, na Região Oeste, vai receber nos próximos dias um estudo da Pfizersobre a imunização de toda a população a partir dos 12 anos. Para a pesquisa, será destinada uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante para completar a aplicação da primeira dose tanto na população adulta, acima de 18 anos, como em adolescentes de 12 a 17 anos. O estudo é de natureza observacional e busca analisar o comportamento do Sars-Cov-2 em uma cidade cuja população acima de 12 anos já iniciou a imunização com ao menos uma dose.

10 MILHÕES – Ainda de acordo com o painel, o Paraná ultrapassou na terça-feira (24) 10 milhões de doses aplicadas. Foram, até o momento, 7.017.431 pessoas imunizadas com a primeira dose (D1) e 2.985.049 com as duas (D2) ou o imunizante de dose única (DU), completando a cobertura imunológica. Em números absolutos, já chegaram aos braços dos paranaenses 10.002.480 vacinas.

O Vacinômetro revela também que 7.332.878 moradores do Estado tomaram a D1 ou a dose única (DU). Ou seja, 84% do público-alvo (8.720.953), formado por pessoas com 18 anos ou mais, receberam ao menos uma dose – a meta do Governo do Estado é chegar a 100% desta faixa etária até o fim de setembro.