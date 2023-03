Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Marcio Nunes assumiu nesta semana a Secretaria de Estado do Turismo do Paraná e reuniu toda a equipe da pasta para um encontro de integração e qualificação. O evento foi realizado na Fecomércio, em Curitiba. Ele apresentou os planos e as linhas de ação para os próximos anos. Os servidores também assistiram a uma palestra de Eduy Azevedo, executivo com mais de 30 anos de experiência no mercado turístico.

Na visão do secretário, há um potencial regional muito grande a ser explorado no Paraná, especialmente em parceria com os municípios. “Vamos ser grandes parceiros das prefeituras para divulgar os atrativos e destinos de cada cidade. E com certeza também exploraremos bastante o potencial do nosso turismo sustentável – o Paraná é um estado lindo e agraciado pela natureza com paisagens fantásticas. É isso que vamos mostrar ao mundo”, afirma.

A Secretaria nasce com a extinção da Paraná Turismo e vai incorporar o Viaje Paraná, serviço social autônomo que será responsável pela elaboração de ações de promoção, marketing e apoio à comercialização de destinos, produtos e serviços turísticos paranaenses no Brasil e no Exterior. Também faz parte da secretaria o Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur), para as decisões colegiadas.

A nova organização visa a modernização da gestão e a integração entre o setor público e privado e a ampliação da participação do setor na economia de forma sustentável. A conservação, valorização da diversidade cultural e natural, com foco na melhoria da qualidade de vida da população, são algumas das diretrizes estabelecidas para vencer os desafios dos próximos quatro anos. A pasta também vai trabalhar em parceria com as secretarias do Esporte e da Cultura para a construção de ações conjuntas.

“As equipes já estão sendo formadas e fizemos questão de selecionar um corpo técnico à altura de nosso Estado, especializado nos diversos segmentos correlatos ao setor – como hotelaria, gastronomia, produção de eventos, turismo de negócios, cultural etc. Buscamos diretores e coordenadores no mercado e eles já estão trabalhando firme e ‘dando cara’ à SETU, apresentando nossas diretrizes aos profissionais e entidades da área”, diz Nunes.

Na primeira gestão, ele comandou a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná e tem familiaridade com o tema. “Foi um cargo que me proporcionou a oportunidade de percorrer o Estado em todos os cantos, conhecendo todo o nosso potencial turístico – especialmente aquele ligado à sustentabilidade, que é uma grande tendência universal”, afirma.

“Pretendemos iniciar uma nova era para o segmento no Paraná, aumentar o número de visitantes de outros estados e do Exterior, trabalhar fortemente em parceria com os todos os interessados no assunto, instituições e empresas do setor, melhorar a infraestrutura e fomentar os investimentos privados, gerando emprego e renda aos paranaenses”, explica.