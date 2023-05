Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O empresário Vanderley Andrade Júnior, 34 anos, de Maringá, no Noroeste do Paraná, passou um susto no Rio de Janeiro. Ele foi engolido e arrastado por uma onda enquanto observada o mar no Mirante do Leme, na zona sul do Rio. Ele próprio filmou sendo engolido pelo mar.

Vanderley conta que foi passar uns dias no Rio com a esposa, para comemorar o aniversário de casamento e a gravidez dela, que está com 4 meses e espera uma menina. Ele acordou por volta das 5h30 para caminhar na orla de Copacabana. A esposa preferiu ficar no hotel.

“Eu tinha acabado de chegar, não vi nenhum aviso de ressaca, não tinha nenhum aviso na passarela. As ondas estavam altas, mas não a ponto de invadir o mirante. Fui pego de surpresa”, contou Vanderley, que foi arrastado por cerca de 10 metros e sofreu arranhões.