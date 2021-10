Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A assinatura de novos contratos de pedágio nas rodovias do Paraná foi adiada para o final de 2022 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A atual concessão termina no próximo mês de novembro, ou seja, com o novo cronograma, os paranaenses devem ficar ao menos um ano com as cancelas erguida.

De acordo com a ANTT, este é o segundo adiamento consecutivo deste processo que visa escolher as próximas concessionárias responsáveis pela gestão das estradas do Paraná.