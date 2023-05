Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Recentemente o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, e o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, estiveram reunidos destacando sobre as ações em parceria em prol da saúde da população.

O prefeito de Jacarezinho também é o Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) que abrange 22 municípios. Um do tema da pauta foi a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A obra teve o início da terraplanagem no terreno que será construído o prédio. Serão investidos aproximadamente R$ 22,5 milhões com recursos do Governo do Estado. Já a prefeitura, além de ter executado todo o processo licitatório, também irá promover as benfeitorias de infraestrutura necessárias – como o acesso ao local e terraplanagem, por exemplo, donos de um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Toda a construção deve ser concluída até o fim do ano que vem.