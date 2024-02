A praça de pedágio da BR-153 em Jacarezinho deve mesmo se manter, ao menos num primeiro momento, no local onde já funcionava anteriormente, no trecho conhecido como popularmente como “ponte velha”. A concessionária reforma a antiga estrutura visando a reativação da cobrança das tarifas.

Apesar do local que abriga a estrutura já ser questionado judicialmente por estar em uma área de preservação ambiental, bem próximo ao Rio Paranapanema, e o novo contrato em vigor indicar a construção de uma nova praça e desativação da estrutura usada no contrato anterior, a cobrança deve permanecer no local já conhecido ainda por um bom tempo.

Isso porque, de acordo com o contrato, a concessionária tem um prazo legal dentro dos primeiros anos para construir as novas praças, onde for o caso. Na situação específica de Jacarezinho, o novo local para a cobrança indicado fica na BR-153 próximo à balança.

Desta forma, os locais já usados no contrato anterior para realizar a cobrança serão mantidos neste primeiro momento – tanto a praça da BR-153 quanto a praça da BR-369 passam por uma completa reforma. Além das cabines, toda a estrutura do complexo deve passar por diversas melhorias. É previsto ainda novas instalações para funcionários.

Cobrança

As cobranças da tarifa estão previstas para ter início entre o fim de fevereiro e o começo de março nas praças de pedágio de Jacarezinho, que integram o lote 2 de concessão de rodovias paranaenses para a iniciativa privada, formalizado ano passado.

O valor de ambas as praças será inicialmente de R$ 10,39 tendo uma redução, portanto, de quase 70% do valor praticado ao fim do contrato anterior, que foi encerrado e não renovado pelo governo do Estado. A região, porém, terá um terceiro ponto de cobrança, localizado na PR-092 na altura de Quatiguá, com o valor de R$ 11,22.

Obras

Com a privatização das rodovias da região, a expectativa é que importantes obras de infraestrutura saiam do papel – algo que não aconteceu no contrato de concessão anterior, quando os valores astronômicos cobrados dos usuários não se reverteram em grandes melhorias, como a duplicação dos trechos pedagiados, por exemplo.

Agora, a previsão é que até o terceiro ano de concessão sejam concluídas as obras de duplicação da BR-153, até o quinto ano seja concluída a duplicação da BR-369 e até o sétimo ano seja concluída a duplicação da PR-092.

Também são previstas a implantação de melhorias diversas nas rodovias em seus trechos no Norte Pioneiro, como trevos, rotatórias, viadutos e trincheiras. Enquanto a duplicação não acontece, a concessionária deverá recuperar toda a malha asfáltica, já muito deteriorada, e implantar melhorias como terceiras pistas e sinalização adequada.